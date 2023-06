Immigration : Braun-Pivet prévient que le projet LR "va beaucoup trop loin"

Braun-Pivet prévient que le projet LR "va beaucoup trop loin"

Le "volet constitutionnel" des deux textes déposés par la droite "qui remet en cause le principe de notre adhésion à l'Union européenne", a dénoncé la présidente de l'Assemblée nationale.

Les cents jours d'apaisement ne sont toujours pas fini que l'atmosphère est encore largement houleuse dans le débat public. Après la séquence des retraites s'ouvre déjà celle, tout aussi houleuse, de l'immigration, avec une dance entre la majorité et la droite pour arriver à un compromis et une majorité à l'assemblée. Conscients que la négociation aura des allures de bras de fer, les Républicains (LR) se sont montrés offensifs : deux propositions de lois offensives sur le sujet, contenant par exemple l'organisation d'un référendum sur l'immigration.

Mais voilà qu'une première voix macroniste vient tempérer la proposition : Yaël Braun-Pivet, invitée ce mardi matin sur RTL, a déclaré que le projet LR "va beaucoup trop loin". Dans son viseur : le "bouclier constitutionnel", l'une des mesures phares de la droite, permettant à l'Etat de se soustraire au droit international sur les questions migratoires. Le président du parti, Eric Ciotti, n'a pas hésité à user de l'émotion provoquée par l'attaque d'Annecy perpétrée par un réfugié syrien, faisant six blessés dont quatre enfants, pour pousser l'idée, demandant même au chef de l'Etat de le recevoir au plus vite, dans un entretien au Parisien.

La sortie de la présidente de l'Assemblée nationale vient rappeler que la majorité ne compte pas suivre doctement la droite sur le sujet, et notamment sur la question des traités internationaux. La proposition LR pourrait selon elle, "remettre en cause le principe de notre adhésion à l'Union européenne".

Contrattaquant sur cette question du droit international, elle a mis en avant la coopération européenne sur le sujet ; "Je crois surtout que l'Union européenne, en matière migratoire, est une vraie partie de la réponse. Ça n'est pas bloquant, au contraire !", a-t-elle défendu. Elle a également mis en avant la nécessité de "compromis", et que "chacun face un pas" vers l'autre.

La question est d'autant plus sensible pour Yaël Braun-Pivet que le sujet divise au sein même des troupes macronistes, où se trouvent d'ancien Socialistes et Républicains. La question de restreindre l'Aide Médicale d'Etat (AME) aux "seuls soins urgents" a déjà déchiré les rangs.