Hôpital : François Braun promet des "astreintes payées" pour les infirmiers

François Braun, ministre de la Santé.

Le ministre de la Santé François Braun a indiqué mercredi vouloir "mettre en place" d'ici l'été des "astreintes payées" pour les infirmiers à l'hôpital, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les médecins. "Je veux mettre en place des astreintes pour les infirmiers", a-t-il déclaré sur BFMTV, soulignant que "ça existe pour les médecins mais ça n'existe pas pour les personnels infirmiers".

Cette mesure doit être annoncée et détaillée - avec une série d'autres propositions sur l'hôpital - "avant la fin du mois de juin pour une mise en application le plus vite possible", a-t-il précisé. A l'approche d'un été à haut risque, le ministre espère ainsi éviter les trous dans les plannings. "Ça permet d'anticiper, ça permet aux cadres de santé de ne pas être obligés d'appeler vingt personnes pour en trouver une et les enquiquiner pendant le weekend", a-t-il expliqué.

Il faut pour cela "que les astreintes soient payées, que ce soit indemnisé correctement, que les gens aient une rémunération qui corresponde à l'effort qu'ils font", a-t-il ajouté. Un dispositif d'astreinte rémunérée a déjà été créé l'an dernier pour les infirmiers libéraux qui interviennent en soirée ou le weekend à la demande du Samu. En Ile-de-France, l'agence régionale de santé (ARS) finance par ailleurs des "astreintes mutualisées" pour des infirmiers libéraux susceptibles de se déplacer la nuit dans plusieurs Ehpad d'un même secteur.

A l'hôpital, certaines catégories d'infirmiers spécialisés (anesthésie, blocs opératoires) peuvent également bénéficier d'astreintes, mais leur prise en compte donne régulièrement lieu à des contentieux devant les tribunaux administratifs.

