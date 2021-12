Hôpital : le problème n’est pas celui des moyens, mais plutôt celui de leur mauvaise affectation

Hôpital

"Il y a 34 % d’emplois non soignants à l’hôpital public, soit 20 à 30 % de plus que chez nos voisins" constate Michaël Peyromaure le chef de service en urologie à l’hôpital Cochin, interrogé par Le Figaro.

"Je partage le diagnostic de mes confrères sur le sentiment général de dépossession de nos missions de soin. L’hôpital d’avant, c’étaient des équipes soudées, heureuses et dédiées aux patients. L’hôpital d’aujourd’hui, ce sont des personnels mutualisés, éphémères et croulant sous les procédures. Le tableau Excel a remplacé les relations humaines."

"On pourrait résumer le monde de la santé à un triangle: il y a les soignants, les soignés et les gestionnaires. Or, depuis trente ans, ayant pris conscience de l’augmentation des dépenses du pays en matière de santé, nos gouvernants ont tous fait le même choix."

"Ils ont décidé de faire porter les efforts financiers uniquement sur les soignants (numerus clausus, tarifs des généralistes bloqués, alaires hospitaliers gelés, recherche médicale sous-financée, hôpitaux mal entretenus…) tout en continuant à dorloter les soignés. Quant aux gestionnaires, ils ont vu leurs effectifs exploser pendant que ceux des soignants stagnaient." ajoute Michaël Peyromaure.