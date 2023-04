Hongrie : le gel des prix alimentaires n’a fait qu'accentuer l'inflation

Un client dans un supermarché de Budapest, en Hongrie.

Le gouvernement hongrois avait décidé de bloquer les prix de produits de base comme les oeufs, les pommes de terre ou le sucre. Les producteurs et distributeurs ont compensé en relevant les prix d’autres produits. L’inflation s’est finalement hissée à plus de 25 % en Hongrie.

Alors que de nombreux pays tentent de trouver des solutions face à l’inflation, l’exemple hongrois apporte un éclairage particulièrement intéressant sur la question du gel des prix. En Hongrie, cette décision de geler les tarifs de produits alimentaires de base n’a pas permis de ralentir l'inflation. Le processus a même aggravé la crise et accéléré le mécanisme d’inflation.

L’exemple de la Hongrie démontre que le blocage des prix est inefficace et ne fait qu'alimenter l'inflation.

Le gouvernement de Viktor Orban avait bloqué les prix de quelques aliments de base il y a un an. Parmi les produits concernés figuraient le sucre en poudre, les blancs de poulets, l’huile de tournesol, le lait… Sept produits ont vu leur prix de vente gelé au niveau d'octobre 2021. La liste a été étendue ensuite aux pommes de terre et aux oeufs.

Cette stratégie a peut-être contribué à la réélection de Viktor Orban.

Mais malgré ces mesures, l'inflation hongroise a dépassé 25% en début d'année, un record dans l'Union européenne.

Pour les prix de l'alimentation, la Hongrie figure parmi les cinq Etats du monde où l'inflation réelle a été la plus élevée depuis un an, selon un rapport de la Banque mondiale et d’après la rédaction des Echos.

La guerre en Ukraine a fait flamber les cours des matières premières agricoles et une sécheresse sévère a affecté les récoltes en Hongrie l'été dernier.

Ces hausses des prix des produits alimentaires en Hongrie a aussi été alimentée par le pouvoir d'achat accru des ménages hongrois, soutenu notamment grâce à des mesures gouvernementales à la veille des élections (des hausses des salaires des fonctionnaires, des réductions d'impôts…).

Le blocage des prix de quelques produits a eu des effets pervers. Le prix du sucre cristal a explosé en compensation de la stagnation du prix du sucre en poudre. Même chose pour les cuisses de poulet ou le blanc de dinde.

Le gel des prix a aussi entraîné des pénuries dans les rayons des supermarchés.

Avec l’inflation et les récentes évolutions, l'économie hongroise est tombée en récession technique depuis la fin de l'année dernière. Selon la Coface, le taux de défaillance des entreprises hongroises était le plus élevé de toute l'Europe centrale et orientale l'an dernier, selon des informations des Echos.