Hausse record des dépenses militaires mondiales en 2021

Le véhicule terrestre sans pilote THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System) de Milrem Robotics, fabriqué en Estonie, exposé au salon DIMDEX (Doha International Maritime Defence Exhibition), dans la capitale du Qatar, Doha.

Ce lundi, l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) a révélé que les dépenses militaires mondiales avaient de nouveau augmenté en 2021. Malgré les retombées économiques de la pandémie, les dépenses militaires mondiales ont ainsi progressé de 0,7 % l’an dernier, selon le rapport de l’institut. « En 2021, les dépenses militaires ont augmenté pour la septième année consécutive, pour atteindre 2,1 trillions de dollars. C’est le chiffre le plus élevé que nous ayons jamais enregistré », a déclaré Diego Lopes da Silva, chercheur au Sipri.

Les dépenses de la Russie ont augmenté pour la troisième année consécutive pour atteindre 65,9 milliard de dollars, soit une hausse de 2,9%. Elles ont représenté 4,1 % du PIB du pays, soit un niveau « beaucoup plus élevé que la moyenne mondiale », selon Diego Lopes da Silva. Du côté ukrainien, les dépenses militaires ont augmenté de 72 % depuis l’annexion de la Crimée, en 2014. Malgré une chute de 8 % en 2021, elles ont atteint 5,9 milliards de dollars en 2021, soit 3,2 % du PIB du pays.

Un contexte qui a contribué à une hausse des dépenses des pays de l’OTAN. L’an dernier, huit membres de l’alliance ont atteint leur objectif de 2 % du PIB consacré au budget militaire. Ces dépenses devraient continuer d’augmenter selon Diego Lopes da Silva. Seuls les États-Unis sont allés à l’encontre de la tendance mondiale avec une baisse de leurs dépenses de 1,4 %, pour un budget de 801 milliards de dollars.

La Chine, deuxième plus grand pays dépensier au monde avec un budget estimé à 293 milliards de dollars, a augmenté ses dépenses pour la 27ème année consécutive, avec une hausse de 4,7 %. Les pays limitrophes ont également augmenté leur budget. Ainsi, le Japon a dépensé 7 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,3 %, la plus forte hausse annuelle depuis 1972. L’Australie a également dépensé 4 % de plus pour son armée, atteignant 31,8 milliards de dollars en 2021. L’Inde a augmenté son financement en 2021 de 0,9 %, se classant troisième pays le plus dépensier du monde avec 76,6 milliards de dollars.