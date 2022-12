Hausse du prix du papier et de l’énergie en 2022 : la presse quotidienne fortement touchée

Kiosque à journaux

Le prix de la version papier des quotidiens nationaux va augmenter début janvier annonce Le Monde.

Le Figaro, Les Echos , Le Monde, passeront à 3,40 euros. La Croix et Libération augmenteront respectivement de 30 et de 20 centimes, pour atteindre 2,70 euros. Le quotidien sportif L’Equipe sera vendu 10 centimes plus cher : son prix passera à 2,30 euros la semaine et à 3,30 euros le samedi avec le magazine, à partir du 2 janvier.

Le prix du papier à la tonne était de 400 euros au premier trimestre 2021, un prix historiquement bas. Il atteint aujourd’hui 900 euros, après avoir même grimpé jusqu’à 1 100 euros en novembre précise Le Monde.

L'augmentation générale des coûts de production amène certains quotidiens régionaux à supprimer des postes comme à Montpellier ou à Lille.

Afin de soutenir la presse, le gouvernement a annoncé, mardi 13 décembre, une aide de 30 millions d’euros aux éditeurs.