Guerre Israël-Hamas : plus de vingt pays sont désormais membres de la coalition en mer Rouge contre les Houthis

Photo prise le 22 novembre 2023, montrant le cargo Galaxy Leader (à droite), saisi par les combattants huthis deux jours plus tôt, approchant du port de la mer Rouge, au large de la province de Hodeida, au Yémen.

Plus de vingt pays ont désormais rejoint la coalition menée par les Etats-Unis et visant à défendre le trafic maritime en mer Rouge, a annoncé le Pentagone jeudi 21 décembre. Une récente vague d'attaques menées contre des navires par les rebelles houthis, avec des drones et des missiles, menace de perturber les flux du commerce mondial, les principales firmes de transport maritime ayant interrompu le passage par le détroit de Bab el-Mandeb.

Face à cette situation, Washington a mis sur pied en début de semaine une nouvelle force multinationale de protection maritime. La Grèce a annoncé jeudi faire partie de la coalition, aux côtés des premiers pays partenaires : la France, le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, et les Seychelles.