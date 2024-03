Guerre Israël-Hamas : Biden juge que Netanyahou « fait plus de mal que de bien à Israël »

Joe Biden.

Joe Biden a estimé samedi que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou «faisait plus de mal que de bien à Israël» par sa conduite de la guerre à Gaza.

© CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le président américain a estimé samedi que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n’était pas une chance pour l’État hébreu. «Il a le droit de défendre Israël, le droit de continuer à attaquer le Hamas. Mais il faut qu'il fasse plus attention aux vies innocentes perdues à cause des actions entreprises», a réclamé le président américain dans un entretien avec la chaîne MSNBC, en ajoutant : «À mon avis, il fait plus de mal que de bien à Israël».

«Je n'abandonnerai jamais Israël. Défendre Israël reste d'une extrême importance. Il n'y a pas de ligne rouge où je veux arrêter totalement les livraisons d'armes», rassuré Joe Biden, même si une éventuelle offensive à rafah constituerait une ligne rouge, et les Israéliens ne seraient alors plus «protégés par le Dôme de fer».