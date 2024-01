Guerre Hamas-Israël : après la mort de 24 soldats en une journée, Netanyahou annonce l'ouverture d'une enquête sur un « désastre »

24 soldats israéliens, dont 21 réservistes, sont morts lundi à Gaza.

Des combats acharnés continuent à opposer mardi 23 janvier l'armée israélienne - qui a déclaré la perte de 24 soldats au cours de la journée de lundi - et le Hamas à Khan Younès, dans le sud de Gaza, sur fond de tractations pour mettre la guerre sur «pause» quelques semaines, à défaut de solution à plus longue échéance. Le Figaro fait le point sur le conflit entre Israël et le Hamas.

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir perdu, en une seule journée, 24 hommes au combat à Gaza dont 21 réservistes, la journée la plus meurtrière pour Israël depuis le début de son offensive terrestre sur le territoire palestinien le 27 octobre. Les réservistes sont tous tombés lors d'une seule et même attaque menée lundi par le Hamas. La barre symbolique des 200 militaires israéliens tués depuis le 27 octobre avait été franchie lundi. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a annoncé une enquête sur ce «désastre».