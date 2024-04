Guerre en Ukraine : Washington a transféré à Kiev des armes et munitions iraniennes saisies

Le président Ukrainien, Volodymyr Zelensky

L'armée américaine a annoncé mardi avoir transféré la semaine passée à Kiev des armes et des munitions de petit calibre initialement envoyées par l'Iran aux rebelles Houthis du Yémen mais saisies par Washington et ses alliés. Une aide bienvenue, bien que l’Ukraine manque cruellement d'armement lourd (obus, missiles), alors que le Congrès américain ne parvient pas à se mettre d'accord pour valider un nouveau paquet d'aide militaire.

Au total, cet envoi inclut plus de 5000 fusils d'assaut AK-47, des mitraillettes, des fusils de précisions, des lance-grenades et plus de 500.000 cartouches de fusil, a précisé le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), dans un communiqué sur X (ex-Twitter). « Cela constitue assez d'équipement pour armer une brigade ukrainienne de fusils de petit calibre », ajoute le texte. Les saisies ont été effectuées sur quatre bateaux entre mai 2021 et février 2023, selon l'armée américaine.

Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que son pays perdrait la guerre si l'aide américaine attendue de 60 milliards de dollars restait bloquée au Congrès du fait de l'opposition d'élus républicains, alors que se profile la présidentielle en novembre prochain.