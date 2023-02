Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky prédit que Vladimir Poutine sera tué par quelqu'un de son cercle proche

Selon Volodymyr Zelensky, le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, pourrait être tué par un de ses proches.

Un an après le début du conflit en Ukraine, les rumeurs se multiplient au sujet de Vladimir Poutine. Dans un documentaire ukrainien nommé « Year », relayé par The Times, le président ukrainien Volodymyr Zelensky évoque la possible fin du conflit par une défaite russe. Dans ce cas de figure, le dirigeant ukrainien pense que Vladimir Poutine sera tué par un membre de son entourage au Kremlin.

Volodymyr Zelensky a prédit qu'un moment de « fragilité » du leadership de Poutine finira par arriver, incitant ses alliés à agir contre lui :

« Il y aura certainement un moment où la fragilité du régime de Poutine se fera sentir à l'intérieur de l'Etat. Et puis, les prédateurs dévoreront un prédateur. Ils se souviendront des mots de Komarov, de Zelensky. Ils s'en souviendront. Ils trouveront une raison de tuer le tueur. Ça va marcher ? Oui. Quand ? Je ne sais pas ».

Les dirigeants ukrainiens ne cessent d'évoquer le scénario d'une défaite de l'armée russe dans le conflit.

Evgueni Prigojine, le chef de la milice Wagner, a récemment critiqué les choix de l'état major russe sur les difficultés de livraisons de munitions des autorités russes envers ses mercenaires.