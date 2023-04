Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine fait-il appel à des sosies ? Le Kremlin juge « étranges » les déclarations de Kiev

Vladimir Poutine lors d'une visioconférence.

Alors que son état de santé alimente toutes les rumeurs, le Kremlin a dit trouver « étrange » ce jeudi l'idée avancée par un responsable ukrainien selon laquelle Vladimir Poutine ferait appel à des sosies dans certains situations ou pour des déplacements particuliers.

« Je ne peux que dire que ces déclarations sont pour le moins étranges », a dit devant la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Oleksiï Danilov, le secrétaire du Conseil national de sécurité ukrainien, a estimé cette semaine que la visite du patron du Kremlin dans la partie occupée de la région de Kherson était une mise en scène. Il a affirmé que le dirigeant russe lors de ce déplacement n’était pas réellement Vladimir Poutine maus un sosie. « Il n'y avait pas de Poutine là-bas », a déclaré Oleksiï Danilov à la télévision. « C'est un sosie, c'est bien connu ».

Le Kremlin avait indiqué que Vladimir Poutine s'était rendu il y a plusieurs jours dans les zones occupées par l'armée russe, les régions ukrainiennes de Kherson et de Lougansk. Il s'agit de son deuxième déplacement dans la zone de conflit après celui du mois de mars à Marioupol.

D'après des observateurs sur place, le dirigeant russe est resté dans ses quartiers généraux, et ne s'est pas approché du front. Il n'est pas non plus allé à la rencontre de soldats ou de civils.

En février 2020, Vladimir Poutine avait affirmé qu'il s'était opposé dans les années 2000 à ce que ses services recourent à des sosies pour assurer sa sécurité, alors que la Russie était confrontée à l'époque à des attentats.

Depuis la pandémie de Covid-19, Vladimir Poutine apparaît généralement à la télévision, participant, seul dans son bureau, à des visio-conférences.

A chacune de ses sorties, les internautes analysent en détail vidéos et photos pour tenter d'établir s'il s'agit du président russe ou d'un double.

Par le passé, de nombreux dirigeants de régimes autoritaires comme Saddam Hussein ou Mouammar Kadhafi ont été accusés de recourir à des sosies, sans que cela n'est pu être formellement prouvé.