Guerre en Ukraine : Pékin nie vouloir fournir des armes à la Russie

Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a accusé Washington de « propager de fausses informations » sur la livraison d'armes de la Chine à la Russie.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken avait affirmé dimanche que la Chine allait livrer des armes à la Russie. Pékin a tenu à réagir ce lundi en démentant fermement ces allégations.

« Nous n'acceptons pas que les Etats-Unis pointent du doigt les relations entre la Chine et la Russie, et encore moins qu'ils exercent des pressions et des contraintes », a déclaré Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Wang Wenbin a accusé Washington de « propager de fausses informations ».

« Ce sont les Etats-Unis et non la Chine qui envoient constamment des armes sur le champ de bataille », a-t-il confié.

Alors que la guerre va connaître son premier « anniversaire », le 24 février, les membres de l’OTAN et les Etats-Unis multiplient les livraisons d’armes envers l’Ukraine.

La livraison d'armes par la Chine à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine serait une « ligne rouge » pour l'Union européenne, a averti lundi à Bruxelles le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, effectue actuellement une tournée européenne.

Josep Borrell a expliqué avoir indiqué au chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, que « ce serait une ligne rouge ». « Il m'a dit qu'ils n'allaient pas le faire, qu'ils n'avaient pas l'intention de le faire, mais nous resterons vigilants », a-t-il déclaré à son arrivée pour une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne.