Programme alimentaire mondial

Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron annonce une contribution de 6 millions d'euros pour la livraison de céréales d'Ukraine vers le Yémen et le Soudan

Une importante somme va être débloquée par la France pour le transport et la distribution par le Programme alimentaire mondial de céréales d'Ukraine à destination du Yémen et du Soudan. Selon le chef de l’Etat français, « les pays les plus fragiles ne doivent pas payer le prix d'une guerre qu'ils n'ont pas voulue ».