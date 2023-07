Guerre en Ukraine : 4 morts dans une attaque au missile à Lviv, Zelensky promet une réponse «tangible»

Un immeuble d’habitation a été touché, faisant au moins huit blessés en plus, selon les autorités de la ville de l’ouest du pays. Le bilan pourrait s’aggraver.

Une frappe de missile contre un immeuble résidentiel a tué quatre personnes ce jeudi 6 juillet à Lviv, a indiqué le maire de cette ville de l'ouest de l'Ukraine dans un message Telegram. Andriï Sadovyi fait également état de «huit blessés» et de «nombreux appartements» endommagés dans une vidéo, également diffusée sur le réseau social.

Les services d'urgence sont mobilisés et «il pourrait y avoir plus de personnes sous les décombres», a déclaré l’édile sur Telegram. «Une personne dans un état grave a été évacuée par ambulance», avait-il indiqué plus tôt.