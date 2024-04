Guadeloupe : Darmanin ordonne l’instauration d’un couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre

Gérald Darmanin.

Actuellement en déplacement en Guadeloupe, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ordonné mercredi 17 avril au soir l'instauration pendant deux mois d'un couvre-feu pour les jeunes de moins de 18 ans à Pointe-à-Pitre, afin de lutter contre une flambée de la délinquance. «Nous sommes très marqués par le fait que les mineurs sont extrêmement nombreux dans la délinquance malheureusement, en Guadeloupe en général et à Pointe-à-Pitre en particulier», a déclaré Gérald Darmanin qui a précisé que cette mesure entrera en application «à partir du début de semaine prochaine» et sera effective à partir de 20 heures. «L'État ne laissera pas faire une délinquance qui on le constate est de plus en plus jeune et qui est de plus armée», a-t-il lancé aux médias qui le suivaient lors d’un déplacement dans les rues à Pointe-à-Pitre.