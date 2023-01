Manifestation retraites

11.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour maintenir l'ordre dans toute la France

Grève : les syndicats espèrent autant sinon plus de manifestants que le 19 janvier

Jour J pour le deuxième grand jour de mobilisation contre la réforme des retraites souligne Le Parisien.

Plus d’un million de personnes attendues ce mardi 31 janvier dans la rue, 11 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, des grèves annoncées dans les transports, les services publics et à l’école.

Les analystes de la place Beauvau estiment qu’entre 1 et 1,2 million de personnes vont descendre dans les rues de France ce mardi, selon les dernières prévisions portées à la connaissance du Figaro.

Le 19 janvier dernier, 1,12 million de personnes ont défilé en France, dont 80.000 à Paris, selon le ministère de l’Intérieur.

Comme annoncé par Anne Hidalgo la semaine dernière, l’Hôtel de Ville de Paris est fermé au public ce mardi, «en solidarité avec le mouvement social», a tweeté la maire socialiste de Paris.