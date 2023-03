Manifestation CGT réforme des syndicats retraites AFP

Près d'un tiers (32,71%) des enseignants sont en grève ce mardi, annonce le ministère de l'Éducation nationale. C'est plus que lors des précédentes journées de mobilisation, mais moins que le 19 janvier dernier ou la proportion de grévistes a atteint les 38,50%. Dans le détail, le ministère de l'éducation nationale décompte 35,35% d'enseignants grévistes dans le primaire et 30,09% dans le secondaire (collèges et lycées). Au total, près de 400 établissement scolaires sont mobilisés dont 250 totalement bloqués.

De leur côté, les syndicats d'enseignants présents dans les établissement concernés annoncent 60% de grévistes. En parallèle, Jean-Luc Mélenchon appelle Emmanuel Macron à "trouver une sortie par le haut".