Google va cesser de diffuser des publicités visant les mineurs

Google

" Dans « les mois à venir », les utilisateurs de Google de moins de 18 ans ne recevront plus de publicité ciblée en fonction de leur âge, de leur genre ou de leurs centres d'intérêt" signale le quotidien Les Echos;

"Sur YouTube, les vidéos mises en ligne par des adolescents de 13 à 17 ans seront par défaut en « mode privé ». Ce qui signifie qu'aucune autre personne - à part l'auteur de la vidéo - ne pourra la visualiser dans un premier temps. Google va également désactiver l'enchaînement automatique des vidéos, et émettre des rappels invitant l'adolescent à aller dormir." ajoutent les Echos;

Et enfin "Sur le moteur de recherche, la fonction « Safe Search » (qui filtre les contenus explicites) sera activée pour tous les utilisateurs de moins de 18 ans déjà présents sur Google et non plus uniquement pour les moins de 13 ans" ajoute le quotidien.