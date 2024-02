Gabriel Attal veut « inscrire l’objectif de souveraineté (alimentaire) dans la loi »

Gabriel Attal a tenu une conférence de presse ce jeudi 1er février à Matignon pour répondre à la colère des agriculteurs qui continuent de manifester en France et de bloquer des routes.

Gabriel Attal a tenu une conférence de presse ce jeudi 1er février à Matignon pour répondre à la colère des agriculteurs qui continuent de manifester en France et de bloquer des routes.

Gabriel Attal a tenu une conférence de presse ce jeudi 1er février à Matignon pour répondre à la colère des agriculteurs qui continuent de manifester en France et de bloquer des routes.

Gabriel Attal a annoncé qu’il souhaitait « inscrire l’objectif de souveraineté (alimentaire) dans la loi ». « Nous voulons être souverains, souverains pour cultiver. Souverains pour récolter. Souverains pour nous alimenter », a expliqué le Premier ministre, qui veut livrer un « message clair » avec « deux mots d’ordre pour l’agriculture : produire et protéger ». Le Premier ministre s’est engagé à assouplir les règles imposant aux agriculteurs de maintenir des surfaces en prairies en appliquant « une dérogation à l’obligation de réimplantation pendant un an », a-t-il indiqué lors d’une intervention. « Nous devons nous remettre autour de la table pour mieux protéger nos prairies essentielles à nos paysages et à la lutte contre le changement climatique, tout en sortant de situations totalement absurdes où des agriculteurs sont obligés de réinstaller des prairies alors même qu’ils ont arrêté leur activité d’élevage », a-t-il justifié. Il a par ailleurs demander à ce que l'UE donne une définition claire de la viande de synthèse, qui ne « correspond pas à notre conception de l’alimentation à la française ».