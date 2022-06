© BENOIT TESSIER / POOL / AFP

Lutte d’influence

G7 : les Etats-Unis et ses partenaires lancent un vaste programme d’investissements de 600 milliards de dollars pour contrecarrer la Chine

Les chefs d'Etat et de gouvernement du G7 ont présenté des plans détaillés visant à mobiliser 600 milliards de dollars de financement pour les pays en voie de développement, dans le but de contrer le plan « Belt and Road » de la Chine.