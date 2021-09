François-Xavier Bellamy favorable à la candidature de Zemmour devant le Congrès LR

François-Xavier Bellamy

Interrogé sur la chaine Public Sénat, lundi matin, François-Xavier Bellamy, qui fut tête de liste LR aux élections européennes de 2019 ne voit pas ce qui empêcherait la participation d'Eric Zemmour au Congrès des LR.

"Je pense qu'on a besoin du dialogue le plus ouvert et le plus large pour pouvoir faire le choix le plus fort possible à la veille de cette élection si importante" ajoute Bellamy.

Interrogé sur le fait de savoir si Zemmour partage les valeurs de la droite et du centre, ce qui lui permettrai de participer au Congrès LR, Bellamy répond "Qui d'autre que les électeurs de droite peuvent le dire ? C'est à eux de trancher. Je crois que nous sommes à la veille d'une élection vitale pour notre pays. On ne peut pas réduire la discussion comme si il n'y avait pas un sujet majeur."

Evoquant le soldat français tué au Mali, Bellamy déclare"Nous devons à Maxime Blasco de poursuivre le combat. De mettre fin à l’incohérence entre l'héroïsme de ceux qui luttent contre l'islamisme loin de nos frontières, et la lâcheté avec laquelle ce défi est encore traité dans tant de nos institutions, de nos quartiers, de nos écoles."