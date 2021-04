François-Xavier Bellamy (LR) dénonce la consultation "ubuesque" des maires sur un éventuel report des élections régionales

François-Xavier Bellamy

Interrogé par Sud-Radio, François-Xavier Bellamy (LR) n'a pas mâché ses mots : "Le processus est complètement ubuesque ! On envoie aux maires, avec des modalités différentes selon les départements, une demande de réponse vendredi à 17h pour lundi à midi pour savoir s'il faut ou non organiser les élections départementales et régionales ! L'association des maires de France, des associations d'élus ont déjà été consultées et là, on les met au pied du mur ! Un maire voit par définition les complexités logistiques que cette opération va créer ! Reporter les élections serait une forme de fuite en avant inquiétante. Les élections ne sont pas une option en démocratie, nous devons donc nous tenir à nos règles".

"On nous propose un processus de décloisonnement à partir de mi-mai, pourquoi ne pourrait-on pas voter en juin ? Si la France n'est pas capable d'organiser ces élections, elle donne un spectacle désolant !" a ajouté le député européen.