Football : la retraite internationale pour Karim Benzema ?

Karim Benzema a été écarté de la sélection nationale pendant près de six ans.

Karim Benzema et l’équipe de France, la fin de l’aventure ? Ce lundi, au lendemain de la défaite des Bleus en finale de Coupe du monde face à l’Argentine, le Ballon d’Or a publié un message sur Twitter qui laisse entendre qu’il prendrait sa retraite internationale. "J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", a déclaré l’attaquant du Real Madrid sur ses réseaux sociaux.

L’histoire entre le buteur et la sélection française n’a pas toujours été simple. Banni de la sélection pendant près de six ans, Karim Benzema avait effectué son retour pour l'Euro 2021. Par la suite, il a remporté la Ligue des Nations en 2021 avec les Bleus, avant de devoir renoncer à la Coupe du monde au Qatar au tout début de la compétition après une blessure à la cuisse gauche. Le Ballon d’Or 2022 n’aura pas eu le mois de décembre qu’il attendait, lui qui venait d’être sacré meilleur joueur de football de l’année.

