Finlande : l'extrême droite fait son entrée au gouvernement après des mois de négociations

Le Premier ministre désigné, Petteri Orpo, à la tête de la coalition de centre droit, a annoncé jeudi soir qu'il avait constitué une coalition avec la formation d'extrême droite arrivée deuxième aux législatives.

Il veut "mettre de l'ordre" dans le pays. Le dirigeant conservateur Petteri Orpo a annoncé, jeudi 15 juin, qu'il gouvernerait la Finlande aux côtés de l'extrême droite, après les législatives d'avril. "Je suis fier du bon programme et du résultat des négociations. Toutes les questions ont trouvé réponse", a-t-il dit à la presse à Helsinki, en présence des chefs des trois autres formations avec lesquelles il va former un gouvernement.

Petteri Orpo, à la tête de la Coalition nationale de centre droit a constitué une coalition gouvernementale avec le Parti des Finlandais, la formation d'extrême droite arrivée deuxième aux législatives, ainsi que deux autres petits partis de droite. Les quatre partis disposent de 108 des 200 sièges du Parlement.

Les pourparlers de coalition, qui durent habituellement en moyenne un mois, ont été plus longs en raison des divergences surtout en matière de politique climatique et d'immigration. "Nous avons eu des désaccords sur certains points et je suis sûr que nous en avons encore, mais ce qui nous unit, c'est que nous voulons mettre de l'ordre en Finlande", a souligné le Premier ministre désigné. Petteri Orpo, dont la principale promesse électorale était un plan d'économies de 6 milliards d'euros, a précisé qu'il dévoilerait son programme vendredi.

La droite a déjà gouverné avec le Parti des Finlandais (ex-Vrais Finlandais) entre 2015 et 2017, date d'une scission au sein de la formation eurosceptique qui avait abouti à une ligne plus dure. Le parti a atteint un score record de 20,1% des voix aux législatives du 2 avril.