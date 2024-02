Finlande: l'ancien Premier ministre conservateur Alexander Stubb remporte l'élection présidentielle

Le président de la république de Finlande, Alexander Stubb

Dans un scrutin marqué par les tensions avec la Russie voisine, a fortiori depuis l'adhésion du pays à l’OTAN, le nouveau chef de l'Etat finlandais, élu pour six ans, dirigera la politique étrangère du pays. Il est également le commandant suprême des forces armées.

« C'est tout à fait incroyable qu'un pays de la taille de la Finlande puisse organiser des élections aussi justes et honnêtes dans ce contexte de politique de sécurité », s'est félicité Alexander Stubb devant ses partisans, après avoir salué son rival Pekka Haavisto.

« C'est la guerre en Europe et à Gaza. C'est important pour le président de la Finlande de garder la tête froide et de s'efforcer de maintenir la paix ici et d'oeuvrer pour la paix ailleurs », ajoute-t-il, à la télévision publique Yle. La position de la Finlande est particulièrement importante du fait de l'entrée du pays dans l'OTAN en avril 2023, alors que Helsinki partage 1.340 kilomètres de frontière avec Moscou.

Restée hors de l’alliance atlantique pendant des décennies, la Finlande, inquiète pour sa sécurité, a souhaité rejoindre l'OTAN en avril 2023, au grand dam de Moscou qui a promis d'y répondre par des « contres-mesures ».