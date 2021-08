Face à la remontée du Covid-19 et aux manifestations, Emmanuel Macron choisit la fermeté

Manifestation contre le pass sanitaire

Quatrième week-end de mobilisation consécutif, le mouvement contre le passe sanitaire a gagné en ampleur. 237 000 personnes ont défilé, samedi 7 août, selon le ministère de l’intérieur. Ils n’étaient que 114 000, trois semaines plus tôt constate Le Monde.

Face à cette fronde estivale – soutenue par 35 à 40 % des Français, selon divers sondages –, le gouvernement se veut le porte-voix des citoyens « raisonnables ». 76 % des sympathisants macronistes sont hostiles au mouvement, affirme une enquête Elabe, tout comme 61 % de ceux du Parti socialiste et 62 % du parti Les Républicains. Trois électorats clés pour le chef de l’Etat en vue de l’élection présidentielle de 2022 analyse Le Monde.

Dans Paris Match, jeudi, le chef de l’Etat a dénoncé avec force les manifestants, ces « quelques dizaines de milliers de citoyens en perte de sens telle qu’ils peuvent dire qu’on vit en dictature » ajoute Le Monde.

Au sein du gouvernement, on s'inquiète quand même un peu la rentrée « Ce n’est pas neutre d’avoir 200 000 personnes dans la rue à cette période, surtout quand on voit que c’est présenté positivement dans la presse quotidienne régionale, qui parle de manifestations familiales ou bon enfant, prévient un ministre. Il faut faire gaffe quand on les pointe du doigt. » déclare une personne non identifiée.