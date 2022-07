Les régions Occitanie, Provence et Corse verront leur thermomètre friser avec des température allant à plus de 35°C. Le risque d’incendies sera alors au plus haut selon l’établissement français Météo-France.

La France ne se refroidit toujours et pas. L’Hexagone va connaître à nouveau un épisode de canicule la semaine prochaine. IL s’agira du troisième en moins de deux mois. Selon Météo France les conditions seront chaudes et sèches et le vent soufflera fort sur une végétaient de plus en plus sensible. Le risque d’incendie sera alors très fort.

Dans le sud-est, les températures oscillent aujourd’hui entre 30 et 37 degrés pour monter demain jusqu’à 39 degrés. En bord de Manche, les maximales seront elles comprises entre 20 et 26 degrés. Météo France souligne que dès lundi un axe Bordeaux-Lyon verra ses températures dépasser les 35 degrés.

Cette vague de chaleur peut s’installer « plusieurs jours sur le quart sud-est du pays» d’après l’agence de météorologie et elle précise qu’il y a encore de l’incertitude » à ce propos après mercredi.

Il s’agit de la 45e vague de chaleur recensé depuis 1947….