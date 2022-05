Face à la pénurie de candidats au poste de professeur, les exigences sont-elles revues à la baisse ?

Professeur

Face à la diminution du nombre de candidats au poste de professeur, les exigences semblent revues à la baisse note Libération.

En 2005, un candidat sur trois (32 %) présent à ce concours permettant de devenir enseignant titulaire en collège et lycée général était admis. L’an passé, c’était un sur deux (51 %).

En allemand, en 2017, 37 % des candidats présents étaient admis, contre 84,93 % en 2021.

«La barre était plus haute quand on avait 8 000 candidats pour le même nombre de postes, contre un millier aujourd’hui, concède Xavier Sorbe, président du jury du Capes de mathématiques. Pour autant, le jury a pour principe de ne retenir que les candidats auxquels on peut confier la responsabilité d’un service d’enseignement. D’ailleurs, on ne pourvoit pas tous les postes, parce qu’il ne s’agit pas de mettre devant les élèves des personnes qui ne sont pas faites pour ce métier.» ajoute Xavier Sorbe cité par Libération.

«Il y a des secteurs où on est en train de baisser drastiquement le niveau de recrutement : des secteurs où l’éducation prioritaire est abondante. Alors que c’est sans doute là qu’il faudrait le plus d’exigences et de compétences des enseignants», alerte Patrick Roumagnac, secrétaire général du SIEN-Unsa, un syndicat d’inspecteurs, cité par Libération.