Exceptionnelle unanimité au sein de la classe politique pour Macron, de plus la gifle serait positive montrant qu'il ne va pas seulement dans des zones qui lui sont favorables

Emmanuel Macron

« Le Président était remonté dans sa voiture, il est ressorti car des badauds l’appelaient, Il est allé à leur rencontre et c’est là que l’incident s’est produit » indique la préfecture de la Drôme citée par l'Opinion.

Il est environ 13 h 15, il vient de visiter le lycée hôtelier de Tain-l’Hermitage et s’apprête à aller déjeuner. Deux personnes, dont l’auteur du soufflet, ont été interpellées et entendues par la gendarmerie.

La condamnation de l’agression a été d’une exceptionnelle unanimité au sein de la classe politique.

Marine Le Pen, se présentant comme « la première opposante à Macron », a jugé le geste « inadmissible et profondément condamnable dans une démocratie ». « Il est le président de la République, a-t-elle insisté. A ce titre, on peut le combattre politiquement, mais on ne peut pas se permettre d’avoir à son égard le moindre geste, la moindre violence. » Une mise au point d’autant plus véhémente que l’extrême droite a immédiatement été pointée du doigt, en raison du cri « Montjoie Saint-Denis. » souligne la politologue Chloé Morin, experte associée à la Fondation Jean-Jaurès.

L'épisode serait même positif pour l'image du Président accusé de visiter des lieux où le vote de la présidentielle lui a été favorable : "L’incident a en tout cas le mérite, pour le chef de l’Etat, de « désactiver la critique selon laquelle il visite des villages Potemkine et une France désincarnée, observe Chloé Morin. Et il réactive l’image du Président courageux, qui va au contact et reste calme et digne » face à la violence.