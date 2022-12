Etats-Unis : les données de l'ordinateur du fils de Joe Biden discréditées par le FBI ?

Hunter Biden, fils du président américain Joe Biden.

Drôle d'affaire. Celle-ci débute en avril 2019 dans le magasin de dépannage informatique The Mac Shop, dans le Delaware. John Paul Mac Isaac, le propriétaire, a reçu trois ordinateurs portables Apple à réparer. La personne qui est venue les apporter se nomme Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Problème, l'aîné du président américain n'est jamais venu récupérer ses ordinateurs malgré les messages laissés par le réparateur. Selon le contrat de réparation, les matériels non réclamés au bout de trois mois deviennent la propriété du réparateur.

Début décembre, le propriétaire du magasin décide de révéler l'existence de ces ordinateurs et des données qu'ils contiennent au FBI. Cependant, près d'un an après, en aout 2020, il n'a toujours aucune nouvelle et prend la décision d'envoyer un mail à Rudy Giuliani, qui était surveillé par le FBI à l'époque. Début octobre 2020, le politicien américain divulgue les données au New-York Post. Le 14 du mois, le journal dévoile en une quelques-uns des courriels, et des photos embarrassantes du fils de Joe Biden.

L'article est cependant en partie étouffé par les réseaux sociaux Twitter et Facebook, qui avaient été mis en garde par le FBI d'opération russe de piratage et de fuite concernant Hunter Biden. Les différentes plateformes et d'autres sociétés de médias sociaux censurent l'information du New-York Post. Twitter a même gelé le compte du journal et limiter la diffusion. De son côté, Facebook a modifié son algorithme. Une cinquantaine d’anciens spécialistes américains, dont deux anciens directeurs de la CIA, signent une lettre ouverte sur le site de Politico expliquant que cette affaire d’ordinateur ressemble à une intoxication russe.

