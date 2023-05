Espagne : le premier ministre socialiste Pedro Sanchez convoque des élections législatives anticipées le 23 juillet

Alors que son parti vient d'encaisser une lourde défaite aux élections municipales et régionales de ce dimanche, au profit de la droite du Parti Populaire (PP) et de l'extrême droite du parti Vox, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a annoncé, ce lundi 29 mai à midi, la convocation surprise d'élections législatives anticipées le 23 juillet en Espagne.

S'exprimant dans une allocution à la télévision, Pedro Sanchez a officialisé l'annonce au roi Felipe VI, le monarque à la tête de l'Etat, de sa "décision de (...) dissoudre le Parlement et de procéder à la convocation d'élections générales".

Le parti socialiste du Premier ministre Pedro Sánchez a subi une très lourde défaite lors des élections municipales et régionales, dimanche 28 mai, en Espagne. Le PP y a obtenu le meilleur score de voix aux municipales, à plus de 7 millions (31,5%), deux millions de plus qu'il y a quatre ans, quand son principal adversaire du PSOE socialiste, moins de 6,3 millions (28,1%). D'avantage que les municipales, les résultats des régionales étaient très attendus. Or, selon la Télévision publique TVE et le quotidien El País, le PP a raflé pas moins de six des dix régions dominées par par le PSOE seul ou des coalitions des socialistes avec d'autres partis de gauche. Partent ainsi à la droite : la Communauté valencienne (est), l'Aragon (centre), l'Extrémadure (ouest), les Baléares (est), la Cantabrie et la Rioja (nord).

L'autre grand gagnant est le parti d'extrême-droite Vox, qui a fait une progression fulgurante depuis quelques années. Troisième force politique au Parlement, il a doublé son score aux municipales en quatre ans, avec plus de 1,5 million de voix aux municipales (7,19%), et bénéficié d'une dynamique spectaculaire dans de nombreux parlements régionaux. Le parti Podemos de gauche radicale s'effondre, lui, sous fond d'usure du pouvoir (du fait de sa coalition avec M. Sánchez au parlement) et de divisions internes.

Les élections étaient jusque là prévues dans environ six mois.