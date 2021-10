Eric Zemmour devance Marine Le Pen et atteint le second tour pour la présidentielle de 2022 dans un nouveau sondage 

Selon un sondage Harris Interactive réalisé pour Challenges, qui a publié un article à ce sujet mercredi 6 octobre, Eric Zemmour devance Marine Le Pen et atteint virtuellement le second tour de l’élection présidentielle de 2022.

L’essayiste, qui n’a toujours pas annoncé sa candidature, gagne quatre points et récolte 17% des intentions de vote. La chute de Marine Le Pen se poursuit. Elle recule à 13% des intentions de vote.

Au regard de ces résultats dans le cadre de ce sondage, si l’élection se déroulait cette semaine, les Français devraient choisir entre Eric Zemmour et Emmanuel Macron.

En l’espace d’un mois seulement, Eric Zemmour a vu son score être plus que doublé dans les sondages.

Le directeur délégué de Harris Interactive, Jean-Daniel Lévy, s'est confié à Challenges : "Jamais nous n’avions assisté à une ascension aussi fulgurante en si peu de temps".

Cette percée s’expliquerait notamment par une très forte démobilisation du côté de l’électorat de gauche. Si Eric Zemmour et Emmanuel Macron devaient se retrouver face-à-face au second tour, 51% des électeurs de La France Insoumise et des électeurs écologistes assurent et précisent que leur choix ne se porterait sur aucun des deux candidats au second tour (ni Eric Zemmour, ni Emmanuel Macron).