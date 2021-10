Entrée en vigueur de la réforme de l'assurance-chômage

pôle emploi

Le décret durcissant le calcul de l'indemnisation est paru jeudi au Journal officiel note Le Figaro.

Jusqu'à 1,15 million de personnes ouvrant des droits dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la réforme, soit entre le 1er octobre 2021 et 2022, toucheront une allocation mensuelle plus faible de 17% en moyenne par rapport aux règles actuelles précise Le Figaro.

Cette mesure centrale permettra de dégager près de 1 milliard d'euros d'économie en année pleine

En revanche, l'indemnisation sera plus longue et courra sur quatorze mois en moyenne contre onze auparavant. Ce qui signifie, au final, que le capital total touché par un chômeur indemnisé sera légèrement plus élevé qu'au­paravant