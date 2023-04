Enquête sur la Brav-M : «Nous allons proposer des sanctions», annonce la directrice de l'IGPN

«Nous allons proposer des sanctions au préfet de police», a annoncé la directrice de la police des polices Agnès Thibault-Lecuivre sur Franceinfo.

Les conclusions de l'enquête administrative ouverte par l'IGPN sur des intimidations qu'auraient proférées des policiers à l'encontre de jeunes manifestants, selon un enregistrement diffusé par des médias, sont sur le point d'être rendues.

«Nous allons proposer des sanctions au préfet de police», a annoncé la directrice de la police des polices Agnès Thibault-Lecuivre sur Franceinfo. La magistrate a aussi rappelé le «devoir d'exemplarité des policiers» et précisé que «la vacation complexe et le contexte de maintien de l'ordre tendu, ça ne justifie en rien» les propos qui ont pu être tenus par les membres de la Brav-M mis en cause.