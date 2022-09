En Allemagne, les fabricants de boissons souffrent aussi de la crise énergétique

La pénurie de dioxyde de carbone amène les fabricants à réduire leur production et à craindre des faillites.

« De plus en plus d'entreprises de l'industrie des boissons qui dépendent de la disponibilité du CO₂ doivent réduire considérablement leur production ou l'arrêter complètement », a déclaré Holger Eichele, directeur de l'association des brasseurs allemands, au Financial Times. « Pour de nombreuses entreprises concernées, cela a des conséquences dramatiques », a-t-il ajouté.

Le dioxyde de carbone est indispensable pour un grand nombre de fabricants de boissons. Sans lui, pas de boissons gazeuses. Il sert également à remplir et vider les bouteilles de bière, les fûts et les réservoirs sans qu'ils ne moussent ou ne subissent des effets gustatifs au contact de l'air.

Le dioxyde de carbone, ou CO₂, est un sous-produit de la production d’ammoniac. La hausse des prix du gaz provoquée par la guerre en Ukraine incite donc l'industrie des boissons à réduire sa production.

Mais elle s'est aggravée en Allemagne, lorsque le plus grand producteur d'ammoniac et d'urée du pays, SKW Piesteritz, a interrompu sa production il y a deux semaines en réponse à une nouvelle taxe qui fera grimper encore plus les prix du gaz.

Selon Holger Eichele, seuls 30 à 40 % des approvisionnements habituels en CO₂ sont actuellement disponibles sur le marché allemand. Il précise que ces approvisionnements sont « très coûteux ». Le prix du CO₂ a grimpé en flèche pour atteindre près de 3 500 euros par tonne, contre 100 euros par tonne il y a un an.

« Nous recevons chaque jour de nouveaux appels à l'aide de la part de l’industrie », a-t-il déclaré, exhortant le gouvernement à « prendre des mesures à court terme pour garantir un approvisionnement préférentiel en dioxyde de carbone abordable pour la production d'aliments et de boissons à l'infrastructure critique de l'industrie alimentaire ».

Holger Eichele a également déclaré qu'il n'y avait aucun risque que la crise provoque une bière plate. « Les producteurs de boissons gazeuses comme Coke ont besoin de CO₂ pour faire pétiller leur produit - notre bière pétille automatiquement ».