Emmanuel Macron pressé de tourner la page des retraites

Dans la bataille sur les retraites, Emmanuel Macron s'expose le moins possible. Sur le front syndical, il a fermé la porte aux syndicats qui demandaient à être reçus à l'Élysée, renvoyant au débat parlementaire en cours. Et sur le front politique, il évite de s'immiscer justement dans les discussions parlementaires.

Vendredi encore, à l'occasion d'une conférence de presse avec le premier ministre britannique, Rishi Sunak, il a éludé le sujet, indiquant juste son souhait de voir la réforme «aller à son terme» au Parlement. Quant à l'éventualité d'un recours à l'article 49.3, il a refusé de se prononcer en renvoyant l'hypothèse à un «scénario de politique-fiction». Mais le sujet l'agace. Au-delà de «l'esprit de responsabilité» des syndicats que le chef de l'État salue dans le courrier qu'il leur adresse, il ne manque pas de leur rappeler la légitimité dont il jouit pour porter cette réforme en rappelant que le sujet «a été au cœur de l'élection présidentielle».

«Tout ne peut pas être suspendu à une seule chose», déplorait-il la semaine dernière en marge de son déplacement en Afrique centrale. Lui veut passer à la suite. Et a déjà prévu de s'adresser aux Français une fois la réforme adoptée pour tenter d'enclencher enfin ce second mandat qui, un an après sa réélection, peine toujours à démarrer.