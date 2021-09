Emmanuel Macron présente un plan en faveur des travailleurs indépendants

Plus de trois millions de travailleurs indépendants seront concernés par ces nouvelles dispositions.

Alors qu'Emmanuel Macron s'est rendu aux Rencontres de l'Union des entreprises de proximité (U2P) à la Maison de la Mutualité son discours s'est transformé en une sorte de meeting quelques mois avant l'élection présidentielle en 2022. Il a annoncé un plan en faveur des travailleurs indépendants qu'ils considèrent comme "le fil rouge de mon engagement ces dernières années, le mérite, le travail, la prise de risque et la volonté !".

Les différentes mesures évoquées seront applicables dès le début de l'année prochaine et toucheront l'assurance-chômage, une protection du patromoine personnel et des aides en cas de problème.

Concernant l'assurance-chômage, les travailleurs indépendants seront éligible à l'assurance-chômage une fois tous les 5 ans. Selon le président les dispositifs d'accès à cette aide sont trop restrictifs pour les indépendants et il explique qu' "Il faut améliorer le système pour qu'il soit mieux ouvert aux indépendants (...) La réforme n'a produit que très peu d'effet, au fond, la plupart des gens qui gèrent le système n'avaient pas envie qu'elle se fasse" et que "les conditions posées ont été si contraignantes que [seuls] des gens très motivés sont allés chercher la réforme. Il y a eu un déficit d'information, il y a eu la période de crise pour avoir recours au dispositif de l'ATI mais les critères pour en bénéficier étaient trop restrictifs. C'est pourquoi je veux qu'on change ces critères. On va les bouger".

Le patrimoine des travailleurs indépendants aussi sera protégé. Tout ce qui relève de leurs biens personnels "sera insaisissable" et il préciser que "Seuls les éléments indispensables à l'activité professionnelle pourront être saisis".

Derniers points, des aides seront disponibles pour les assurance contre les accidents du travail et maladie professionnelle et des allégements discaux pour la transmission en cas de départ à la retraite seront mis en place.

