Emmanuel Macron dénonce des "polémiques qui n'ont pas lieu d’être" sur la relation bilatérale entre la France et le Maroc

Alors que Rabat n'a pour l'heure pas retenu l'aide proposée par Paris, le président français souhaite que les polémiques "puissent se taire par respect pour toutes et tous".

Alors que Rabat n'a pour l'heure pas retenu l'aide proposée par Paris, le président français souhaite que les polémiques "puissent se taire par respect pour toutes et tous".

Dans une vidéo diffusée sur Twitter à l'adresse du peuple marocain, Emmanuel Macron a dénoncé, mardi 12 septembre, des "polémiques qui n'ont pas lieu d'être" sur la relation bilatérale entre la France et le Maroc, alors que Rabat n'a pour l'heure pas retenu l'aide proposée par Paris après le séisme dévastateur dans la région de Marrakech. "C'est évidemment à Sa Majesté le roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain", a déclaré le président français.