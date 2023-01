Emmanuel Macron aime prendre de court, son gouvernement et sa majorité

Emmanuel Macron

Le 5 janvier dernier Emmanuel Macron a pris tout le monde de court en annonçant que tous les artisans et TPE frappés par la flambée des prix de l’énergie pourront renégocier, en janvier, des « contrats excessifs » avec leur fournisseur d’électricité souligne Le Parisien.

Ceci alors que personne n'était au courant au ministère de l'Economie. Emmanuel Macron parie que l'intendance suivra.

Tour à tour, ministres et cadres de la majorité ont été cueillis à froid sur les retraites : quand mi-septembre, le chef de l’État remet la « mère des réformes » dans l’air, puis quand, le 12 décembre, il annonce que sa présentation est reportée d’un mois.

Emmanuel Macron n’ignore rien non plus du privilège élyséen (« royal », sourient d’aucuns) offert par la Ve République : « Si c’est le président qui le dit, dans les cabinets, cela devient l’objectif numéro un et c’est un feu d’artifice dans l’administration », s'amuse un collaborateur ministériel.