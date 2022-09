Elisabeth Borne tiendra mercredi une conférence de presse « sur la situation climatique »

Alors que la hausse des prix de l’électricité et du gaz se poursuit, Elisabeth Borne tiendra une conférence de presse ce mercredi.

La Première ministre Élisabeth Borne tiendra ce mercredi 14 septembre, à partir de 15h30, une conférence de presse « sur la situation énergétique ». Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique seront également présents.

Élisabeth Borne évoquera les scénarios d’approvisionnement du pays, après les prévisions présentées le même jour par les gestionnaires du transport d’électricité et de gaz ainsi que l’avenir du bouclier tarifaire.

Le gouvernement a promis que la hausse des prix du gaz et de l’électricité resterait « contenue » après l’expiration de ce bouclier le 31 décembre. À la fin de ce dernier, « nous garderons des dispositifs pour amortir les prix de l’énergie » et « nous prendrons des dispositions spécifiques pour accompagner les plus fragiles », avait indiqué la Première ministre fin août.

De son côté, Bruno Le Maire avait indiqué que la question de l’élargissement du nombre de bénéficiaires du chèque énergie serait débattue au Parlement sur le projet de budget.

Depuis l’automne 2021, le « bouclier tarifaire » et les remises gouvernementales sur le prix du carburant ont coûté 24 milliards d’euros, selon un récent chiffrage de Bercy.