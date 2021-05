Elections régionales en PACA : Thierry Mariani (Rassemblement National) arriverait largement en tête au premier tour et serait donné gagnant au second tour, selon un nouveau sondage

Thierry Mariani, membre du Rassemblement National, prononce un discours le 19 janvier 2019, près de la ville d'Avignon, lors d'un meeting de campagne.

Selon un sondage Ipsos Sopra/Steria pour France Info, la liste du Rassemblement National arrive en tête des intentions de vote dans le cadre des futures élections régionales et devance donc celle de Renaud Muselier, le président sortant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'après un second sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro et LCI, Thierry Mariani est donné gagnant en PACA après la tentative d'accord entre Renaud Muselier et LREM.

Après les polémiques au sein des Républicains suite à la tentative de rapprochement de La République en Marche vis-à-vis de Renaud Muselier en Provence-Alpes-Côte d’Azur, la liste du Rassemblement National conduite par Thierry Mariani en PACA arrive largement en tête des intentions de vote au premier tour des élections régionales, selon un sondage Ipsos Sopra/Steria pour France Info et France Télévisions, dévoilé ce mardi 11 mai. Les élections se dérouleront le 20 et 27 juin 2021.

Trois scénarios ont été étudiés dans ce sondage.

Le premier concerne une élection avec des listes distinctes en PACA pour La République en marche et Les Républicains. Dans cette situation, la liste de Thierry Mariani recueillerait 37% des voix, 22% pour la liste soutenue par Les Républicains et l'UDI menée par Renaud Muselier, 17% pour la liste soutenue par LREM/MoDem conduite par Sophie Cluzel et 17% également pour la liste soutenue par Europe-Ecologie-Les Verts, le Parti socialiste, le PCF et Génération.s menée par Jean-Laurent Félizia. La France insoumise récolte 5% des voix et 2% pour la liste soutenue par Lutte ouvrière conduite par Isabelle Bonnet, selon ce sondage pour France Info.

La deuxième possibilité étudiée dans ce sondage est celle où la liste Les Républicains de Renaud Muselier est soutenue par La République en Marche. Avec cette configuration, la liste du Rassemblement National recueillerait davantage de voix (39%), la liste LR/LREM/UDI/MoDem arriverait en seconde position avec 34% des intentions de vote, et la liste EELV/PS/PCF/Génération.s recueillerait 20% des voix.

La troisième hypothèse étude la configuration où La République en Marche ne présenterait pas de liste, sans soutenir la liste Les Républicains. Avec ce cadre, la liste Rassemblement National récolterait 38% des voix, contre 34% pour la liste Les Républicains et 21% pour la liste EELV/PS/PCF/Génération.s.

Pour la configuration du second tour des élections régionales en PACA, si toutes les listes qualifiées se maintiennent (avec une triangulaire ou une quadrangulaire), la liste du Rassemblement National menée par Thierry Mariani l'emporterait avec de 38% à 40% des voix.

L’hypothèse d'un « front républicain », où les listes arrivées en troisième position et plus se désisteraient au profit de celle la mieux placée pour battre le Rassemblement National, n'a pas été testée.

Selon les résultats de ce sondage, la préoccupation majeure des électeurs est la délinquance (50% des sondés en région PACA contre 35% au niveau national), l'immigration (35%) et l'épidémie de Covid-19 (26%).

Ce sondage Ipsos Sopra/Steria pour Radio France, France Info et France Télévisions a été réalisé par Internet du 8 au 10 mai 2021, sur un échantillon de 1 ;000 personnes inscrites sur les listes électorales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentatif des habitants de la région âgés de 18 ans et plus.

Selon un second sondage IFOP-FIDUCIAL LCI/Le Figaro, la liste RN de Thierry Mariani est bien donnée gagnante au second tour des élections régionales en cas de triangulaire au 2e tour en PACA.