Elections régionales : un candidat de la liste de Najat Vallaud-Belkacem a été suspendu pour des propos "inacceptables" envers les policiers

L'ancienne ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem quitte le palais présidentiel de l'Elysée à la suite le 30 mars 2017 à Paris.

L’équipe de campagne de Najat Vallaud-Belkacem, tête de liste socialiste pour les élections régionales en Auvergne Rhône-Alpes, a décidé de "suspendre sans délai" Nathan Abou, l’un des candidats en Isère après avoir eu connaissance d’un commentaire posté sur Facebook en 2019. Ce colistier a été suspendu après que l'équipe de campagne ait pris connaissance du message, supprimé mercredi. "C’est normal si je fantasme de plus en plus sur des flics qui brûlent ?", se serait demandé Nathan Abou sur les réseaux sociaux, d' après des informations de Valeurs Actuelles En réponse, une de ses amies, publie une image de trois CRS en train de brûler à la suite d’un jet d’un cocktail Molotov dans le cadre des manifestations du 1er mai en 2017 à Paris, d'après la rédaction de valeurs Actuelles. Nathan Abou, Secrétaire national du Mouvement des jeunes socialistes (MJS), a été choisi en mars dernier par Najat Vallaud-Belkacem pour figurer sur sa liste L’Alternative aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Les policiers ont été les premiers a sonné l’alerte. Ce colistier a depuis été suspendu après un commentaire "inacceptable" envers les policiers sur Facebook datant de 2019, selon l’équipe de campagne.

"Il a été porté à connaissance de l’équipe de campagne un commentaire Facebook datant de 2019 de Nathan Abou dont le contenu est inacceptable à l’égard des policiers. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté et sans aucune ambiguïté des propos qui vont à l’encontre des valeurs républicaines que nous défendons", selon le communiqué des directeurs de campagne, Jean-François Debat et Olivier Bianchi.

La liste étant déjà enregistrée en préfecture, Nathan Abou, ancien secrétaire national des Jeunes socialistes, en 22e position sur la liste soutenue par Najat Vallaud-Belkacem en Isère, est suspendu "sans délai (de) toute participation à la campagne", d'après les précisions de l’équipe de la candidate socialiste.