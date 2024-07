Elections législatives : le Nouveau Front Populaire en tête sans majorité absolue, Ensemble en seconde position, le Rassemblement National en troisième place

Les citoyens étaient appelés à élire leurs députés lors du second tour des élections législatives ce dimanche 7 juillet.

Les premiers résultats des élections législatives ont été communiqués à 20 h. Le Nouveau Front populaire arrive en tête au soir du second tour. Le RN de Jordan Bardella et ses alliés arrivent en troisième position. La coalition présidentielle Ensemble se hisse en seconde place.

Les premières estimations des résultats du second tour des élections législatives ont été dévoilées à 20h. Selon l’estimation nationale en projection en sièges, le Nouveau Front Populaire arrive en tête et devance le camp du président Macron. Le Rassemblement national n’a pas réussi à transformer l’essai du premier tour et se retrouve en troisième position. Le RN va doubler son nombre de sièges.

Le camp de la majorité présidentiel est donc l’une des surprises de ce second tour des élections législatives.

Le front républicain et la stratégie des désistements ont donc fonctionné pour la majorité présidentielle et le Nouveau Front populaire. Le camp d'Emmanuel Macron et de la gauche ont fait barrage au RN. Le Rassemblement national n’a donc pas été en mesure d’obtenir une majorité absolue. Jordan Bardella n'accèdera pas à Matignon.

Le Nouveau Front Populaire arrive donc en tête avec entre 180 et 215 sièges, selon l’institut de sondage Ifop. Le camp présidentiel arrive en seconde place avec 150 et 180 sièges. En troisième position, le Rassemblement national et ses alliés obtiendraient entre 120 et 150 sièges. Les Républicains et divers droite récolteraient entre 60 et 65 sièges. Les divers gauche 10 sièges.

Aucun des trois principaux blocs n'obtient la majorité absolue

Voici les premières projections en sièges :

Nouveau Front Populaire et DVG : 199 à 224 dont Communistes (8 -10) et LFI (83-90), et Socialistes (58-70), Ecologistes (37-41)

Ensemble et divers centre : 150 à 182

Rassemblement National et alliés : 110 à 158 dont RN (102-140) et Alliance Ciotti - RN (8-18)

Les Républicains et divers droite : 60 à 75