Élections Européennes : le Kremlin « suit avec attention » la situation en Europe et en France

Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin

Le Kremlin a déclaré ce lundi suivre « avec attention » la montée des partis d’extrême droite, souvent considérés comme plus favorables à la Russie, en Europe et en France à l’issue des élections européennes.

© Shamil Zhumatov/AFP via Getty Images

Moscou semble se réjouir de la montée de l’extrême droite en Europe. « La majorité (au Parlement européen) sera pro-européenne et pro-ukrainienne (…) mais nous pouvons voir la dynamique des partis de droite qui gagnent en popularité », a noté le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. « Il semble qu’avec le temps, les partis de droite seront sur les talons (des partis pro-européens) et nous suivons ce processus avec attention », a-t-il ajouté.

M. Peskov s’est également exprimé sur la situation française, alors que le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale et que des élections législatives se dérouleront les 30 juin et le 7 juillet prochains. Le porte-parole du Kremlin a assuré ne pas vouloir « s’ingérer dans les affaires intérieures » mais a assuré que Moscou suivait aussi de près la situation, alors que Emmanuel Macron a multiplié les attaques envers le Kremlin. « Nous allons suivre tout cela avec attention, d’autant plus qu’on mesure l’attitude extrêmement inamicale, voire hostile, des dirigeants français à l’égard de notre pays », a dit le porte-parole du président russe.

Le RN a pris ses distances avec Moscou depuis le déclenchement de l’offensive contre l’Ukraine en février 2022 mais critique l’ampleur du soutien qu’Emmanuel Macron veut accorder à Kiev.