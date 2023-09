Elections européennes : Jordan Bardella (RN) confirme qu’il sera tête de liste

Jordan Bardella a confirmé auprès de la rédaction du Figaro qu'il sera bien tête de liste aux élections européennes de 2024.

Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a confirmé ce dimanche auprès de la rédaction du Figaro qu'il sera tête de liste aux élections européennes de 2024.

Le président du RN souhaite à l’occasion de ce scrutin « sanctionner le gouvernement » et « préparer l’après-Emmanuel Macron ».

Pour le leader du RN, le scrutin de juin 2024 « n’est pas seulement une élection européenne. C’est une élection de mi-mandat. C’est, en fait, l’unique occasion pour les Français de sanctionner le gouvernement et de préparer l’après-Emmanuel Macron. Il n’y aura pas d’autre élection nationale d’ici à 2027. Donc, comme député européen sortant et chef de parti, je conduirai naturellement la liste du Rassemblement national ».

Jordan Bardella a justifié sa décision auprès de la rédaction du Figaro :

« Aujourd’hui, il est de ma responsabilité, alors que Marine Le Pen préside notre groupe à l’Assemblée nationale, de mener cette bataille qui sera à la fois nationale et européenne et de faire en sorte que le Rassemblement national remporte ces élections européennes. C’est la dernière marche qui nous sépare du pouvoir ».

Interrogé sur Reconquête et Les Républicains, Jordan Bardella entend rassembler les déçus des deux formations politiques :

« Je souhaite, par ce nouveau clivage, fédérer tous ceux qui pensent que la France a encore une identité à assumer, une fierté à défendre et une prospérité à reconquérir. Il y a incontestablement de ces patriotes chez les déçus de LR, peut-être chez les déçus d’Éric Zemmour, et évidemment, bien au-delà des clivages partisans, il y a aussi de ces patriotes à gauche ».

Dans cette interview, Jordan Bardella a vivement critiqué la politique d’Emmanuel Macron, ouvrant déjà la voie au scrutin de 2027 :

« Je pense qu’Emmanuel Macron est politiquement de nulle part et qu’il est à la tête d’une nation qu’il conduit nulle part. Emmanuel Macron est un Jean-Luc Mélenchon patient qui déconstruit progressivement notre pays de bas en haut, en prenant son temps et en prenant le temps de la déconstruction. On le voit concrètement avec l’exemple de l’école, qu’il a affaiblie dans ses capacités par des réformes successives. On voit qu’il rebouche aujourd’hui les trous. Après avoir supprimé les maths du tronc commun, il les remet. Après avoir fait la réforme du bac, il remodèle le calendrier des épreuves du baccalauréat. Il sème le trouble dans la communauté éducative en passant d’un profil raisonnable comme Jean-Michel Blanquer à un wokiste convaincu comme Pap Ndiaye, qui aurait pu être membre d’un gouvernement de Jean-Luc Mélenchon, pour finalement repasser à Gabriel Attal. Sur la question de l’immigration, Jean-Luc Mélenchon comme Emmanuel Macron partagent la même philosophie, à savoir que la France doit continuer d’être ouverte à une immigration que les Français refusent dans toutes les études d’opinion ».