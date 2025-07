IA générative

Est-ce que ChatGPT nous rend idiots ? La réponse pourrait VOUS surprendre

En 2008, The Atlantic a suscité la controverse avec un article de couverture provocateur : "Google nous rend-il stupides ?". Dans cet essai de 4 000 mots, transformé plus tard en livre, l’auteur Nicholas Carr suggérait que la réponse était oui, arguant que les technologies telles que les moteurs de recherche nuisaient à la capacité des Américains à réfléchir profondément et à retenir les connaissances.