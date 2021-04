Election présidentielle : Emmanuel Macron, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse sont donnés gagnants face à Marine Le Pen en 2022, selon un nouveau sondage

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour le Journal du Dimanche et Sud Radio, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou Emmanuel Macron remporteraient le second tour de l’élection présidentielle face à Marine Le Pen. Les candidats de la gauche comme Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon s'inclineraient en revanche face à la présidente du Rassemblement national qui ferait jeu égal avec Anne Hidalgo.

Un nouveau sondage Ifop-Fiducial dévoilé ce dimanche 11 avril et réalisé pour le Journal du Dimanche et Sud Radio a testé dix hypothèses pour le futur scrutin présidentiel, en y faisant figurer des personnalités telles que Laurent Wauquiez (LR), Arnaud Montebourg ou encore Eric Piolle (EELV). Dans ces différents scénarios, Emmanuel Macron, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse l'emporteraient face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle de 2022. En revanche, les candidats de la gauche auraient plus de difficultés face à Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot seraient battus par la présidente du Rassemblement national. Anne Hidalgo ferait jeu égal.

Le meilleur score serait réalisé par Xavier Bertrand, le patron de la région des Hauts-de-France, obtient 59% des intentions de vote contre 41% pour la présidente du RN dans l'hypothèse d'un duel, selon ce sondage. La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, obtiendrait 55% des voix face à Marine Le Pen.

Au premier tour, Xavier Bertrand s'imposerait aussi à droite avec 16% des voix face à Valérie Pécresse (11%), Laurent Wauquiez (7%) et Bruno Retailleau (6%).

A gauche, la socialiste Anne Hidalgo ferait jeu égal avec Marine Le Pen, 50/50, mais le chef de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon serait largement battu avec 40% des voix contre 60% pour Marine Le Pen.

Selon les hypothèses de second tour, l'écologiste Yannick Jadot serait lui aussi battu par 47% des voix contre 53% pour Marine Le Pen.

Le duel et l’opposition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen reste le plus probable, selon ce nouveau sondage. Au second tour, l'actuel président de la République remporterait l'élection avec 54% des voix.

L'enquête a été menée suivant la méthode des quotas auprès d'un échantillon de 1730 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 2003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.