Éducation : les préfets, recteurs et procureurs généraux invités à Beauvau pour identifier les établissements scolaires à risque

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.

L'objectif de cette réunion est de coordonner les actions des autorités pour sécuriser les élèves, les personnels et les établissements.

Une réunion est organisée au ministère de l'Intérieur jeudi 4 avril en début d'après-midi pour évoquer la sécurisation des établissements scolaires, rapporte Franceinfo. Le Premier ministre avait demandé ce rendez-vous il y a deux semaines, après plusieurs menaces d'attentat ciblant près de 400 établissements scolaires en quelques jours. Gabriel Attal avait notamment promis de "nettoyer les trottoirs aux abords" des établissements scolaires, faisant référence "aux gangs et aux deals". Abordant les violences à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, il évoquait 150 à 200 établissements considérés comme "plus particulièrement à risque".

La totalité des préfets, des recteurs et des procureurs généraux ont été invités autour du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et de la ministre de l'Éducation Nicole Belloubet. L'objectif de cette réunion interministérielle est de coordonner les actions des autorités. Le plan gouvernemental comporte en effet trois points : la sécurité des élèves, la protection des personnels et la protection des établissements.

Élise Bozec-Baret, secrétaire nationale du syndicat Snalc (Syndical national des lycées, collèges, écoles et du supérieur) a eu accès au document qui sera présenté jeudi après-midi. Elle déplore, au micro de France Inter, l'absence de nouveauté. "Ce qui est important, c'est davantage de collaborations entre l'Éducation nationale et les collectivités territoriales", salue-t-elle.