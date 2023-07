Edouard Philippe, à l'occasion d'un meeting à Bordeaux au début du mois de juin 2023 - THIBAUD MORITZ / AFP

L’ancien chef du gouvernement va-t-il se fâcher avec Emmanuel Macron ? Si Edouard Philippe projette en effet de briguer l’Elysée en 2027, il lui faudra visiblement prendre ses distances avec le chef de l’Etat, rappelle L’Opinion. Nul, en 2027, ne souhaiterait être rattaché à l’image d’Emmanuel Macron alors que les Françaises et les Français seront vraisemblablement demandeurs de changement, sinon d’une réelle alternance. De quoi contraindre le transfuge de la droite à une rupture consommée avec le président qu’il a servi pendant presque un quinquennat.

Car ce dernier travaille d’ores et déjà à sa possible élection, en 2027, poursuivent nos confrères. Une décision que le maire du Havre a mûrement réfléchi et qu’il a fini par prendre quelques jours avant le précédent scrutin présidentiel. Pour se donner les moyens de son ambition, il travaille depuis sur son programme ; sur le fond de sa candidature. Cela consiste à émettre diverses propositions, comme il a récemment pu le faire sur l’immigration, mais aussi au bon développement de son parti, déjà vieux de deux ans, dont il essaye de renforcer la structure territoriale.

En l’état, sa formation compte 20 000 adhérents et 450 maires, dont Christian Estrosi ou Arnaud Robinet, qui a été élu à Reims.

Edouard Philippe avance aussi sur les thématiques qu’il juge prioritaire, comme cela peut-être le cas de l’éducation. Il devrait bientôt sortir un ouvrage à ce sujet, ainsi qu’il l’a expliqué à L’Expresset compte en profiter pour montrer qu’il est plus qu’un simple juppéiste de plus : il veut se montrer réformateur mais aussi capable de tout bousculer, affirme L’Opinion. Affaire à suivre.